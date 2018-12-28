Минфин закрывает "дыру" в бюджете продажей гособлигаций

За десять дней министерство разместило гособлигаций внутреннего займа на миллиард долларов.

Минфин в конце года привлек в бюджет 7,5 млрд грн Телеграф

Министерство финансов 27 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 7,51 миллиарда гривен, сообщает Finclub.

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Минфин понизил ставку по двухмесячным ОВГЗ в гривне до 18,5%, тогда как накануне размещал трехмесячные ОВГЗ под 20% годовых.

Согласно данным ведомства, при такой цене отсечения ему удалось привлечь 2,873 млрд грн по средневзвешенной ставке 18,19% годовых, тогда как 6 из 16 заявок на покупку этих бумаг с суммарным спросом 810 млн грн по ставкам до 20,5% годовых Минфин отклонил.

Помимо этого, продавец отказался привлечь 424,3 млн грн на три месяца и 113,1 млн грн на шесть месяцев по ставкам от 20% до 20,5% годовых.

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На аукционах по размещению долларовых ОВГЗ Минфин продал 20-дневные облигации на 170,1 млн долларов под 6,25% годовых.

В результате аукциона Минфин привлек в госбюджет более 2,87 млрд грн и 170 млн долларов.

Ранее сообщалось, что бюджет Украины стал почти бездефицитным. За 11 месяцев бюджет государственного фонда сократился менее чем до 200 миллионов гривен.