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Минфин закрывает "дыру" в бюджете продажей гособлигаций

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За десять дней министерство разместило гособлигаций внутреннего займа на миллиард долларов.
Минфин в конце года привлек в бюджет 7,5 млрд грн
Минфин в конце года привлек в бюджет 7,5 млрд грн
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Министерство финансов 27 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 7,51 миллиарда гривен, сообщает Finclub

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Минфин понизил ставку по двухмесячным ОВГЗ в гривне до 18,5%, тогда как накануне размещал трехмесячные ОВГЗ под 20% годовых.

Согласно данным ведомства, при такой цене отсечения ему удалось привлечь 2,873 млрд грн по средневзвешенной ставке 18,19% годовых, тогда как 6 из 16 заявок на покупку этих бумаг с суммарным спросом 810 млн грн по ставкам до 20,5% годовых Минфин отклонил.

Помимо этого, продавец отказался привлечь 424,3 млн грн на три месяца и 113,1 млн грн на шесть месяцев по ставкам от 20% до 20,5% годовых. 

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На аукционах по размещению долларовых ОВГЗ Минфин продал 20-дневные облигации на 170,1 млн долларов под 6,25% годовых.

В результате аукциона Минфин привлек в госбюджет более 2,87 млрд грн и 170 млн долларов.

Ранее сообщалось, что бюджет Украины стал почти бездефицитным. За 11 месяцев бюджет государственного фонда сократился менее чем до 200 миллионов гривен.

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Теги: бюджет, Минфин, бюджет Украины, облигация, гособлигация, Госбюджет
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fkrfyfan    28.12.2018, 18:06
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fkrfyfan
Пустыми бумажками закрывают дыры в бюджете
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