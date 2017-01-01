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В украинских школах уберут уличные туалеты за 267 млн гривен

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На ликвидацию туалетов деньги выделит Министерство образования и науки.
В сельских школах построят теплые туалеты за 267 млн гривен
В сельских школах построят теплые туалеты за 267 млн гривен
depositphotos.com

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В 2019 году Министерство образования и науки выделит 267,3 млн гривен на строительство теплых и удобных туалетов в сельских школах, передает Сегодня со ссылкой на заявление министра Павла Хобзея по время пресс-конференции.

"Наш приоритет - навести порядок с туалетами. Чтобы были какие-то перегородки, двери. Чтобы такие вещи были не только в городских школах, но и у всех", - заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что в школы Украины проведут Wi-Fi за 500 млн грн. На интернет и компьютеры планируют потратить 1,5 млрд грн.

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Теги: школы, финансирование, туалеты в школа, туалет на улице, Министерство образования и науки
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