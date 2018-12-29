Украина отсрочила введение маркировки латиницей

Отсрочку в Кабмине объяснили многочисленными обращениями производителей о необходимости продолжения переходного периода.

Маркировку по международной системе отложили на два года depositphotos.com

Переходный период по обязательной маркировке продукции буквами латинского и греческого алфавита продлен до 1 января 2021. Об этом в пятницу, 28 декабря, говорится в сообщении министерства экономического развития и торговли Украины.

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Соответствующий приказ уже прошел процедуру государственной регистрации в Министерстве юстиции и вступит в силу после официального опубликования.

"Мы получили многочисленные обращения - от бизнес-ассоциаций и ассоциаций производителей медицинских изделий - о необходимости продолжения переходного периода", - объясняет советник Министра экономического развития и торговли Украины Роксолана Пидласа.

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В связи с этим министерство приняло решение продлить переходный период до 1 января 2021.

В 2015 году на выполнение требований Соглашения об ассоциации с ЕС Украина приняла Правила применения единиц измерения. Согласно Правилам, с 1 января 2016 все производители потребительской продукции обязаны обозначать измерения продукции единицами измерения Международной системы единиц SI (килограммы, сантиметры, литры и т.д.).

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В то же время, согласно Правилам, на маркировке продукции, которая продается в Украине, должны указываться международные обозначения единиц измерения с использованием букв латинского и греческого алфавита. Одновременно на маркировке могут применяться украинские обозначения единиц измерения (с использованием букв украинского алфавита).

Ранее сообщалось, что ВР меняет правила указания срока годности на продуктах. Маркировать продукты будут по-новому, а за несоблюдение закона оштрафуют.