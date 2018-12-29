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Доллар продолжает расти: Курс валют от НБУ на 29 декабря

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Национальный банк ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже резко вырос.
Курс валют от НБУ на 29 декабря
Курс валют от НБУ на 29 декабря
depositphotos.com

На субботу, 29 декабря, Национальный банк Украины установил такие официальные курсы валют: 

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– 100 доллар в США – 2 768,8264 гривен (+23,3285 грн);

– 100 евро – 3 171,4138 гривны (+47,8608 грн).

Так, гривна подешевела на 23 копейки, а евро подорожал почти на 48 копеек.

На межбанковском рынке доллар резко поднялся в цене второй день подряд как в покупке, так и в продаже на 21 и 17 копеек, соответственно - до 27,71-27,77 грн.

Евро котировки в покупке выросли на 37 копеек, а в продаже – на 32 копейки - до 31,71-31,78 грн.

Ранее сообщалось, что Минфин закрывает "дыру" в бюджете продажей гособлигаций. За десять дней министерство разместило гособлигаций внутреннего займа на миллиард долларов.

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Теги: НБУ, курс валют, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
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Антибес    29.12.2018, 10:47
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