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Госстат улучшил данные по доходам украинцев

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Прирост сбережений в 2017 году составил 30,6 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял более 47 тыс. грн.
Располагаемый доход в расчете на одного человека в 2017 году составлял более 47 тыс. грн
Располагаемый доход в расчете на одного человека в 2017 году составлял более 47 тыс. грн
depositphotos.com

Реальные доходы населения Украины в 2017 году составили 2652,1 млрд грн, расходы 2621,4 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. 

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Согласно им, прирост сбережений в 2017 году составил 30,6 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 47 269,7 грн.

Как сообщается, реальные доходы (с учетом инфляции) в 2017 году выросли по отношению к 2016 году на 10,9%. Ранее Госстат оценивал рост доходов в 6,0%. 

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По данным Госстата, реальные доходы населения в Украине за 2014 год сократились на 11,5%. По уточненным данным, в 2015 году доходы сократились на 20,4% (ранее сообщалось о падении на 22,3%), в 2016 году доходы выросли на 2,0% (ранее - 0,8%).

Прирост сбережений в 2017 году составил 30,6 млрд грн
Прирост сбережений в 2017 году составил 30,6 млрд грн
ukrstat.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Министерстве социальной политики считают, что зарплаты растут быстрее, чем расходы на коммуналку, а потребность граждан Украины в получении социальной поддержки будет уменьшаться.
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Теги: деньги, Богатство, украинцы, Бедность, расходы, доходы, доход, Госстат
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