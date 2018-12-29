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С 1 января вырастут выплаты для 500 тысяч военных пенсионеров - Кабмин

Комментариев: 1
С 1 января 2019 года повысятся пенсии для полумиллиона военных пенсионеров, пообещал глава правительства.
Владимир Гройсман заявил о повышении выплат военным пенсионерам
Владимир Гройсман заявил о повышении выплат военным пенсионерам
kmu.gov.ua

С 1 января 2019 года в Украине повысятся пенсии для 500 тысяч военных пенсионеров. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter

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"Как и обещал, с 1 января 2019 года пенсии для 500 тысяч военных пенсионеров в очередной раз повысятся. С 1 марта проведем массовый перерасчет пенсий для почти 12 млн пенсионеров. Впервые - автоматически, без ручного управления. Минимальная заработная плата вырастет до 4 173 грн", - пообещал он.

Глава правительства также напомнил, что с 1 января 2019 года будет проведена монетизация субсидий.

"Если люди экономят в использовании энергоресурсов, все, что останется на их счетах, будет монетизировано и передано им в руки как результат их экономии", - уточнил Гройсман.

Ранее сообщалось, что Розенко рассказал детали повышения пенсии. Вице-премьер-министр Украины заявил, что повышение пенсионных выплат с января затронет около 2 миллионов пенсионеров.

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Теги: деньги, пенсионер, повышение, пенсия, Кабмин Украины, военные, правительство, пенсии, выплаты, Владимир Гройсман, Гройсман
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Кайдаш    29.12.2018, 10:58
Оценка:  0
Кайдаш
Ой-вэй, откуда их столько у нас? С другой стороны, столько военных в стране, а войнушку расее прокакали (((((
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