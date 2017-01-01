Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Правительство увеличило дефицит Пенсионного фонда

Комментариев: 0
Собственные доходы Пенсионного фонда в 2018 году уменьшились на 6,54 млрд грн - до 206,92 млрд грн с 213,46 млрд грн.
Доходы Пенсионного фонда в 2018 году уменьшились
Доходы Пенсионного фонда в 2018 году уменьшились
depositphotos.com

Кабинет министров изменил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год, уменьшив его собственные доходы, однако увеличив финансирование из госбюджета. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина, обнародованном на правительственном портале. 

Читай также: Повышение пенсий: Розенко рассказал детали

Согласно документу, собственные доходы Пенсионного фонда в 2018 году уменьшилась на 6,54 млрд грн - до 206,92 млрд грн с 213,46 млрд грн из-за уменьшения поступлений от единого социального взноса (до 201,71 млрд грн с 208,26 млрд грн).

В то же время средства из государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицит средств Пенсионного фонда увеличены на 10,77 млрд грн - до 150,09 млрд грн. 

Читай также: Пенсионный фонд рассказал, кому ждать перерасчет пенсии с 1 января

Как следует из постановления, общие доходы Пенсионного фонда увеличены на 5,15 млрд грн - до 358,78 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд получил 181 млн гривен дохода в собственность. Средства получилось нарастить с Единого социального взноса.

Поделись:
Теги: деньги, дефицит, финансы, пенсия, пенсионный фонд, Кабмин Украины, правительство, правительство Украины, дефицит пенсионного фонда
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь