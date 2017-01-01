Правительство увеличило дефицит Пенсионного фонда

Собственные доходы Пенсионного фонда в 2018 году уменьшились на 6,54 млрд грн - до 206,92 млрд грн с 213,46 млрд грн.

Кабинет министров изменил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год, уменьшив его собственные доходы, однако увеличив финансирование из госбюджета. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина, обнародованном на правительственном портале.

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Согласно документу, собственные доходы Пенсионного фонда в 2018 году уменьшилась на 6,54 млрд грн - до 206,92 млрд грн с 213,46 млрд грн из-за уменьшения поступлений от единого социального взноса (до 201,71 млрд грн с 208,26 млрд грн).

В то же время средства из государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицит средств Пенсионного фонда увеличены на 10,77 млрд грн - до 150,09 млрд грн.

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Как следует из постановления, общие доходы Пенсионного фонда увеличены на 5,15 млрд грн - до 358,78 млрд грн.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд получил 181 млн гривен дохода в собственность. Средства получилось нарастить с Единого социального взноса.