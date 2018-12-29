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Средняя зарплата по областям в Украине выросла: Инфографика

Комментариев: 1
В 2018 году средняя зарплата выросла на 22,49%.
Средняя зарплата в Украине повысилась в 2018 году
Средняя зарплата в Украине повысилась в 2018 году
depositphotos.com

Руководитель частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец сообщил на своей официальной странице в Facebook, что средняя зарплата в Украине за 2018 год выросла на 22,49%. Так, в ноябре 2018 года она составила в 9161 гривен. 

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"Средняя зарплата в Украине в ноябре 2018 составила 9161 грн, это + 22,49% за год. Прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 11,4% в год. Области с наибольшими средними зарплатами: Киев - 13897 грн; Донецкая обл . - 9977 грн; Киевская обл. - 9447 грн ", - подчеркнул Компаниец.

Темпы роста средней зарплаты в Украине
Темпы роста средней зарплаты в Украине
facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Областями с наименьшей средней зарплатой являются Кировоградская (7391 грн), Херсонская (7234 грн) и Черниговская (7221 грн) области.

Средняя зарплата по областям Украины
Средняя зарплата по областям Украины
facebook.com/volodymyr.kompaniiets

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Больше всего зарабатывают сотрудники финансовой и страховой сфер, также информации и телекоммуникаций, госуправления и обороны, а также обязательного социального страхования.

Так, средняя зарплата в финансовой и страховой деятельности составила 16479 грн, в информации и телекоммуникации выплачивают 15172 грн, а в госуправлении и обороне, а также в социальном страховании платят 13440 грн.

Средняя зарплата по видам экономической деятельности
Средняя зарплата по видам экономической деятельности
facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Самые низкие зарплаты по-прежнему получают в образовании (6938 грн), охране здоровья и предоставления социальной помощи (5997 грн) и в сфере организации питания (5910 грн).

Средняя зарплата в промышленности
Средняя зарплата в промышленности
facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Ранее сообщалось, что премьер-министр прогнозирует рост средней заработной платы до 10,5 тыс грн в следующем году.

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Теги: средняя зарплата, средняя заработная плата, средняя зарплата в украине, средняя зарплата в киеве, заработная плата, Владимир Компаниец
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
neighborss    29.12.2018, 13:17
Оценка:  0
neighborss
Это что там, шухлядка депутата на фотке? Какого у него там делает моя зп!?
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