Стало известно, как владельцы элитного жилья получали субсидии

С помощью манипуляций с регистрацией места жительства можно получать субсидии даже владельцам элитного жилья.

Субсидии на оплату коммунальных услуг можно было получить, воспользовавшись лазейками в законодательстве и с помощью манипуляций с регистрацией места жительства. Так, владельцы элитного жилья в Киеве получали субсидии, передает Экономическая правда.

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Генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко рассказал, что нарушителей выявили с помощью Единого реестра получателей субсидий, созданного весной 2018 года.

"Мы провели интересный эксперимент: взяли самое дорогое жилье в столице и сравнили, оформлены ли на него субсидии. Оказалось, что в многоэтажном доме, который был сдан в эксплуатацию несколько лет назад - один квадратный метр там стоит 70 тысяч гривень - у отдельных жителей субсидия!", - подчеркнул Музыченко.

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Он сообщил, что в этом доме оказалось 15 получателей жилищной субсидии.

"Это был колокольчик, который нам говорил, что с системой что-то не то. Мы поехали в это районное управление соцзащиты и несколько часов изучали портрет получателя субсидий в таком доме. Как оказалось, в 80% случаев такую ​​субсидию получала мать с ребенком при отсутствии зарегистрированных других членов домохозяйства или семьи", - пояснил чиновник.

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Например, в квартире могла быть зарегистрирована мать с ребенком, которая находилась в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком. При официальном доходе в 860 гривен на двоих можно было получать огромный размер субсидии.

"Когда мы начали изучать эту ситуацию более подробно, оказалось, что отец этого ребенка или муж этой женщины был зарегистрирован по другому адресу и это позволяло им получать субсидию", - добавил Музыченко.

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Поэтому одним из критериев по назначению субсидии является доход всех членов семьи в независимости от места регистрации и фактического проживания.

Ранее сообщалось, что в Киеве с января повысится квартплата. В столице увеличится квартплата в части обслуживания домов и придомовой территории.