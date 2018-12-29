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Коммунальные долги: Сколько украинцы недоплатили в декабре

Спецтема: Коммуналка
Комментариев: 1
Долги по коммуналке за декабрь выросли на 21%.
Украинцы задолжали в декабре на 21% больше по коммунальным услугам
Украинцы задолжали в декабре на 21% больше по коммунальным услугам
depositphotos.com

Государственная служба статистики сообщает, что долг украинце за коммуналку вырос на 21%, то есть на 7 516,7 млн гривен – до 43,37 млрд грн. 

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Так, за квартплату украинцы должны 4021,1 млн гривен, что на 26,4 млн гривен меньше, чем в прошлом месяце. Увеличились долги по отоплению и горячему водоснабжению, а также за газоснабжение. Тут долги составляют 13600,9 млн грн и 22129,9 млн грн, соответственно.

Больше всего задолжали в Киеве (3057,663 млн грн), в Харьковской (2317,674 млн грн) и Днепропетровской (1918,012 млн грн) областях за отопление и горячее водоснабжение. 

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За газоснабжение больше всего должны в Харьковской (2503,104 млн грн), Днепропетровской (2465,145 млн грн) и Одесской (2092,471 млн грн) областях. За квартплату не заплатили больше всего в Киеве (795,340 млн гривен), Днепропетровской (831,312 млн гривен) и Донецкой (373,310 млн гривен) областях.

Ранее сообщалось, что ждет украинцев после Нового года по коммуналке. Новый закон, который регулирует ЖК услуги вступит в силу в мае 2019 года.

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Теги: ЖКХ, ЖКУ, коммуналка, коммунальные услуги, долги по коммуналке, долги по коммунальным услугам
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Антибес    29.12.2018, 13:30
Оценка:  +1
Антибес
Ничего страшного,в 2019-м узаконят абонплату за эти услуги.И платить станет гораздо легче!)))))))))
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