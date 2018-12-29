Коммунальные долги: Сколько украинцы недоплатили в декабре

Долги по коммуналке за декабрь выросли на 21%.

Украинцы задолжали в декабре на 21% больше по коммунальным услугам depositphotos.com

Государственная служба статистики сообщает, что долг украинце за коммуналку вырос на 21%, то есть на 7 516,7 млн гривен – до 43,37 млрд грн.

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Так, за квартплату украинцы должны 4021,1 млн гривен, что на 26,4 млн гривен меньше, чем в прошлом месяце. Увеличились долги по отоплению и горячему водоснабжению, а также за газоснабжение. Тут долги составляют 13600,9 млн грн и 22129,9 млн грн, соответственно.

Больше всего задолжали в Киеве (3057,663 млн грн), в Харьковской (2317,674 млн грн) и Днепропетровской (1918,012 млн грн) областях за отопление и горячее водоснабжение.

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За газоснабжение больше всего должны в Харьковской (2503,104 млн грн), Днепропетровской (2465,145 млн грн) и Одесской (2092,471 млн грн) областях. За квартплату не заплатили больше всего в Киеве (795,340 млн гривен), Днепропетровской (831,312 млн гривен) и Донецкой (373,310 млн гривен) областях.

Ранее сообщалось, что ждет украинцев после Нового года по коммуналке. Новый закон, который регулирует ЖК услуги вступит в силу в мае 2019 года.