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Украинцам станет сложнее получить рабочую визу в США

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Соединенным штатам больше не нужно неквалифицированных работников.
США сокращает приток неквалифицированных работников
США сокращает приток неквалифицированных работников
Getty Images

Работодатели в Америке больше не нуждаются в неквалифицированной рабочей силе, но хотят видеть кадры с научными степенями и опытом работы, потому Министерство внутренней безопасности США усложнило процедуру получения рабочей визы Н-1В с декабря 2018 года, передает UBR со ссылкой на Inс. 

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По-новому получать визы будут как украинцы, так и представители других стран. Штаты до сих пор нуждаются в людях, чем рабочий опыт составляет от 3 лет, а также те, кто имеет степень бакалавра.

Рабочие визы Н-1В все еще ежегодно разыгрываются в лотерее Diversity Immigrant Visa, то есть 65 тыс человек все еще имеют шанс попасть на работу в США, а также 2 тыс людей с научными степенями. 

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Американский журнал передает, что правила еще будут корректироваться, так как пожелания об улучшении рабочей силы приходят от работодателей, но власти прислушиваются к голосу общественности, которые до 3 января 2019 года должны внести свои предложения.

Ранее сообщалось, сколько украинцев стало трудовыми мигрантами. Андрей Рева рассказал, сколько украинцев пребывает на работе в иностранных государствах.

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