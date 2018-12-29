Операторы прогнозируют бесплатную голосовую связь в Украине

Обычные голосовые звонки снижаются в популярности с каждым годом.

Тенденция перехода на разговоры в интернете увеличивается с каждым годом depositphotos.com

Глава Национальной комиссии регулирования связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский заявил, что вскоре телеком-операторы могут отказаться от тарификации голосовых звонков, передает UBR.

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"Все двигается к тому, что "голос" станет бесплатным. Украинские операторы прежде всего предлагают своим пользователям «гигабайты, передачу данных", - отметил руководитель телеком-регулятора.

Так, например, Киевстар на 1 октября 2018 года обслуживал 25,5 млн пользователей, а в среднем они выговорили 565 минут ежемесячно. Данные не сильно изменились с 2015 года, где ежемесячные разговоры составляли 536 минут в месяц.

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Но потребления интернета значительно растет с каждым годом. В 2018 году Киевстар заработал 2045 млрд грн, когда как в 2015 году эта сумма составляла 449 млн грн за тот же квартал.

В компании Vodafone Украина пользователи в среднем используют 6 ГБ/месяц, а абоненты lifecell выговаривают 145,8 минут ежемесячно в среднем, а интернет используют на 156% больше, чем в прошлом году. Тенденция перехода на разговоры в интернете увеличивается с каждым годом.

Ранее сообщалось, что АМКУ занялся тарифами мобильных операторов. Дело против трех крупнейших операторов открыто по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.