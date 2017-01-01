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В декабре в Украине сократилась на почти 3% задолженность по зарплатам

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Задолженность сократилась на 64,2 млн гривен по сравнению с предыдущим месяцем.
Задолженность по зарплатам в декабре снизилась на почти 3%
Задолженность по зарплатам в декабре снизилась на почти 3%
depositphotos.com

Государственная служба статистики сообщила, что сумма задолженности в декабре 2018 года сократилась на 64,2 млн грн и составила 2819,4 млн грн. 

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Отмечается, что с начала 2018 года задолженность на 19%, то есть на 451 млн грн.

Экономически активные предприятия по состоянию на 1 декабря выплатили на 73,8 млн грн, и теперь долг составляет 1621,1 млн грн. Больше всего должны в Донецкой (497 млн грн) и Луганской (517 млн грн) областях.

Ранее сообщалось, что долги по зарплатам приближаются к трем миллиардам. За месяц задолженность выросла на 6,5% и достигла почти 2,9 миллиарда гривен. С начала года задолженность выросла на 521 млн.

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Теги: зарплата, зарплата в украине, долги по зарплатам, задолженность, Госстат
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