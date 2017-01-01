Министерство образования утеплит 25 вузов Украины

На энергомодернизацию потратят больше 5 млрд гривен.

Заместитель министра образования и науки Роман Греба сообщил, что с 2019 года в Украине начнут большой проект по утеплению зданий университетов, передает УНН со ссылкой на слова замминистра на пресс-конференции.

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“В следующем году наконец мы сможем приступить к энергомодернизации, то есть улучшению качества зданий помещений наших университетов“, - отметил чиновник.

По его словам, утеплять собираются 25 университетов за 5 лет, на это выделят 5 млрд гривен. Так, утеплено будет 200 зданий, а модернизация соглашенна со всеми международными структурами, которые предоставляют помощь.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Нью-Йорка пожертвовал $1,8 млрд своему университету. Майкл Блумберг выступил против дискриминации небогатых абитуриентов, не имеющих возможности получить высшее образование.