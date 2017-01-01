Банки Украины получат доступ к информации о людях с помощью BankID

Новая система идентификации и верификации заработает с 2019 года.

Постановление о системе Bank ID вступит в силу с 29 декабря 2018 года depositphotos.com

Национальный банк Украины принял постановление "Об утверждении изменений к инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах" №159 от 28 декабря, которое позволит третьим лицам идентифицировать и верифицировать физические лица при открытии ими счетов, передает Финансовый клуб.

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Постановление вступит в силу с 29 декабря 2018 года. Оно призвано оптимизировать систему идентификации и верификации, а также повысить финансовую инклюзию и доступность финансовых услуг.

Так, банки смогут использовать идентификационные данные особ, полученные от других банков по системе BankID. Между банками должен быть подписан договор поручения. Поручать идентификацию и верификацию также можно будет особам-резидентам, физическим особам-предпринимателям и физическим особам-резидентам (агентам).

Физические лица-резиденты могут переводить средства в национальной валюте с текущего счета на текущий счет физического лица-нерезидента в случае продажи последним собственного имущества на территории Украины физическому лицу-резиденту, если это имущество не является объектом инвестиционной деятельности в Украине.

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Норма о предоставлении физическим лицом, которое проводит независимую профессиональную деятельность, копии документа о ее учете в органах Пенсионного фонда уже не будет существовать.

В то же время НБУ установил требование предоставлять в банк иностранными представительствами, которые используют наемный труд и, согласно законодательству Украины, являются плательщиками единого взноса, копии документа, подтверждающего взятие на учет такого представительства в соответствующем контролирующем органе.

Ранее сообщалось, как и какие налоги будут платить украинцы в 2019 году. Увеличатся налоги на элитные авто и большие квартиры. Минимальная ставка единого соцвзноса также повысится.