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В Канаде в лотерее разыграли "новогодний" джекпот в сумме $29 млн

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"Новогодний" джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 39,5 млн канадских долларов ($29 млн) разыграли в Канаде.
Счастливый билет был продан в провинции Британская Колумбия
Счастливый билет был продан в провинции Британская Колумбия
depositphotos.com

В Канаде разыграли так называемый новогодний джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 39,5 млн канадских долларов ($29 млн). Об этом в субботу, 29 декабря, заявили представители проводившей розыгрыш компании OLG, сообщает ТАСС

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"Выпавшие номера - 5, 13, 14, 16, 17, 29 и 49. Бонус число - 18", - уточнили организаторы.

Известно, что счастливый билет был продан в провинции Британская Колумбия.

Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности. 

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Указано, что в минувшие выходные в Канаде был разыгран "рождественский" джекпот этой лотереи в размере 60 млн канадских долларов ($44,2 млн). Победителем стал житель провинции Онтарио.

Ранее сообщалось, что два канадца выиграли в лотерею 12 миллионов долларов. Один счастливый билет был продан в провинции Онтарио, а второй – в одном из центральных регионов страны.

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Теги: деньги, Канада, приз, финансы, лотерея, выигрыш, джекпот
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