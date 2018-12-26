НБУ за год выкупил $1,4 млрд на межбанке
По итогам декабря положительное сальдо операций Национального банка Украину на межбанковском валютном рынке составило $339 млн, а в целом за 2018 год – почти $1,4 млрд.
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Регулятор заявляет, что он не противодействовал тенденциям, которые преобладали на валютном рынке. В итоге официальный обменный курс гривны к доллару США и евро в декабре укрепился соответственно на 2,5% и 1,9%
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."Ситуация на валютном рынке в течение декабря оставалась благоприятной - предложение иностранной валюты от клиентов банков преобладало спрос на нее. Этому в числе прочего способствовало и улучшение настроений с учетом утверждения новой программы с МВФ и получения финансовой поддержки от других международных организаций", – заявили в НБУ.
Ранее сообщалось, что банки Украины получат доступ к информации о людях с помощью BankID. Новая система идентификации и верификации заработает с 2019 года.
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