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НБУ за год выкупил $1,4 млрд на межбанке

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Регулятор не противодействовал тем тенденциям, которые преобладали на валютном рынке Украины.
Нацбанк активно пополнял резервы в декабре
Нацбанк активно пополнял резервы в декабре
Пресс-центр НБУ

По итогам декабря положительное сальдо операций Национального банка Украину на межбанковском валютном рынке составило $339 млн, а в целом за 2018 год – почти $1,4 млрд. 

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Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре, опубликованном на сайте НБУ в понедельник, 31 декабря.

Регулятор заявляет, что он не противодействовал тенденциям, которые преобладали на валютном рынке. В итоге официальный обменный курс гривны к доллару США и евро в декабре укрепился соответственно на 2,5% и 1,9%

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."Ситуация на валютном рынке в течение декабря оставалась благоприятной - предложение иностранной валюты от клиентов банков преобладало спрос на нее. Этому в числе прочего способствовало и улучшение настроений с учетом утверждения новой программы с МВФ и получения финансовой поддержки от других международных организаций", – заявили в НБУ.

Ранее сообщалось, что банки Украины получат доступ к информации о людях с помощью BankID. Новая система идентификации и верификации заработает с 2019 года.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, сальдо, Нацбанк, Межбанк, курс гривны
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