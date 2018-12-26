Нацбанк утилизировал банкноты на 41 млрд гривен
За 11 месяцев 2018 года Национальный банк Украины изъял из обращения и утилизировал банкноты на общую сумму 41,6 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в ответе на запрос УНН в понедельник, 31 декабря.
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"За январь-ноябрь 2018 Национальным банком Украины утилизировано непригодных к обращению банкнот в количестве 594,8 млн штук на общую сумму 41 638 млн гривен", – говорится в сообщении.
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В НБУ отметили, что в этом году показатели меньше чем за соответствующий период 2017 года по количеству – на 20,4% и по сумме – на 11% (за январь – ноябрь 2017 Нацбанком утилизировано не пригодных к обращению банкнот в количестве 747,2 млн штук на общую сумму 46 768 млн гривен).
Также в НБУ уточнили, что утилизируют только национальную валюту – с монетами включительно.
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"Пригодные к обращению монеты также изымаются из наличного обращения и уничтожаются Монетным двором Банкнотно-монетного двора НБУ. Металл непригодных к обращению монет идет на переплавку", – уточнил регулятор.
Ранее сообщалось, что украинцы могут сдавать старые банкноты после Нового года на утилизацию. Речь идет о значительно изношенных гривневых банкнотах.
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