В Еврозоне центробанки прекращают выпуск банкнот по 500 евро

Австрия и Германия будут продолжать выпуск банкнот по 500 евро до 26 апреля для обеспечения плавного перехода и по логистическим причинам.

ЕЦБ объявил о намерении прекратить выпуск 500-евровых банкнот в мае 2016 года Getty Images

В Еврозоне с 27 января 17 из 19 цетробанков прекратят выпуск банкнот номиналом по 500 евро. Об этом сообщает France24 со ссылкой на сообщение Европейского центрального банка во вторник, 1 января.

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"С 27 января 2019 года 17 из 19 национальных центральных банков еврозоны прекратят выпуск банкнот по 500 евро" - сообщили в ЕЦБ.

Австрия и Германия будут продолжать выпуск банкнот по 500 евро до 26 апреля для обеспечения плавного перехода и по логистическим причинам.

500-евровые купюры, выпущенные ранее, остаются в обращении и являются легальным платежным средством.

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ЕЦБ объявил о намерении прекратить выпуск 500-евровых банкнот в мае 2016 года, аргументируя это тем, что именно эти банкноты чаще всего используются в преступной деятельности. Учитывая их высокую стоимость именно такие банкноты часто используются в отмывании денег и финансировании терроризма.

500-евровая банкнота является одной из самых ценных в мире банкнот наряду с банкнотой в тысячу швейцарских франков (равный 888 евро).

Ранее сообщалось, как распознать фальшивые деньги. Эксперты НБУ советуют проверять все купюры, которые попали в руки.