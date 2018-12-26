Курс доллара в 2019: Экспертный прогноз

Что будет влиять на валюту в течении года и как она может измениться.

Экономисты уверены, что стабильный курс валют в конце 2018 года является результатом нового транша МВФ на 1,4 млрд долларов и программе stand-by. Рекордный урожай, а потому и экспорт, также значительно повлиял на отсутствие колебаний доллара, передают Сегодня.

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Люди менее уверены в стабильности курса, потому сбережения оставляют в валюте.

"Стараюсь менять на доллары и держать в долларах или в евро, но не в гривнах никак – уже был горький опыт перед предыдущими выборами – потеряла очень много в гривнах", – делится киевлянка Дарья.

Эксперты рассказали, что весной валюта скорее всего не просядет, так как во время выборов ожидаются поступления больших вложений, а после выборов и вовсе укрепится.

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"До президентских выборов и окончания президентских выборов нам будет помогать МВФ, и ЕС, и валютные резервы Нацбанка достаточные, поэтому курсовых каких-то колебаний больших до мая я не ожидаю. Я думаю, что рынок останется в пределах 28 гривен за доллар", – говорит Эрик Найман, финансовый аналитик.

Из-за выплаты долга МВФ гривна может ослабится с мая. Если в Польше и Европе будет кризис, то уменьшение поступлений от трудовых мигрантов тоже повлияют на ее стабильность. Но экономисты уверены, что если Украина успешно справиться с наступающим замедлением темпов глобального экономического роста, то курс не превысит 32 грн за доллар.

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Если парламентские выборы пройдут без забастовок и беспорядков, то гривна и дальше будет стабилизироваться.

"Здесь будет двойной эффект: девальвационный – это конец года, плюс – выборы. Но если они закончатся положительно, опять же, то может быть даже и откат к 28-ми и 27,5", – считает Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса.

Дальнейшее сотрудничество с МВФ значительно влияет на курс гривны, потому после выборов важно будет сформировать новое правительство быстро.

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"Если будут медлить и долго определяться, то может быть давление на валютный курс. Потому что у нас в Украине очень большие платежи по внешнему долгу, будут снижаться резервы из-за этих платежей. И такая неопределенность может спровоцировать спрос на иностранную валюту и девальвацию гривны", – говорит Елена Белан, главный экономист инвестиционной компании.

Эксперты уверены, что у Украины достаточно золотовалютных резервов и поддержки кредиторов, потому ничего катастрофического с курсом не предвещается.

Ранее сообщалось, что НБУ за год выкупил $1,4 млрд на межбанке. Регулятор не противодействовал тем тенденциям, которые преобладали на валютном рынке Украины.