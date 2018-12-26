Итоги года: Что пришлось оставить украинцам в 2018 году

Новый год – новые законы и правила.

Больше не будет аналогового телевидения и нельзя будет послать, или принять телеграмму depositphotos.com

Паспорт гражданина Украины, обработка и передача телеграмм, аналоговое телевидение – чем больше не смогут владеть или использовать украинцы в 2019 году, разбиралась редакция Bigmir)Net.

Читай также: Нацбанк утилизировал банкноты на 41 млрд гривен

Одним из самых важных событий является оформление пластиковой ID-карты с электронным чипом вместо стандартного паспорта-книжки гражданина Украины. Такое решение было принято 21 марта.

Новые паспорта больше не выпускают, а старые могут заметить или по желанию, или если "проштрафил" время вклеивания фотографии по возрасту. Отказаться от ID-карты можно и по религиозным причинам.

Также важным событием является прекращение чеканки мелких монет. Национальный банк с 1 июля прекратит чеканить 1, 2, 5 и 25 копеек. Монеты останутся в обращении еще некоторое время, пока полностью не выведутся.

Читай также: В Украине подорожали горячая вода и отопление

Данное решение принесло Нацбанку экономию в размере 90 млн бюджетных гривен в год. Округлять в магазинах будут по стандартным правилам: при окончании суммы от 1 до 4 копеек она будет округляться в меньшую сторону, а от 5 до 9 сумма округлится в большую сторону.

Аналоговое телевидение также прекратило работу в сентябре 2018 года в большинстве областей Украины. Власти пояснили, что аналоговый сигнал более уязвим, потому на замену ему пришло цифровое телевидение, которое, к слову, имеет лучшее изображение и звук.

Так, без цифрового ТВ остались Донецкая и Луганская области, а также те, которые находятся на границе с РФ, ими являются юг Херсонщины, северные части Харьковской, Черниговской и Сумской областей.

Читай также: Финансовый зодиакальный гороскоп на 2019 год

С 1 марта 2018 года Укртелеком прекратит прием, обработку и передачу телеграмм. Непопулярность услуги привела к такому решению еще в ноябре 2017 года.

Одним выходным в Украине стало меньше – теперь 2 мая стал обычным рабочим днем.

Армия теперь здоровается не привычным "Здравия желаю", а более патриотическим "Слава Украине – Героям слава". Но изменения коснулись и обращения "товарищ", теперь вместо него говорят "пан" и "пани".

Важным политическим событием считается от дружбы с Российской Федерацией. СНБО утвердил разрыв соответствующего договора еще в сентябре 2018 года, а Порошенко подписал указ, который был принят парламентом в декабре. В апреле 2019 года документ будет окончательно утвержден и придет в силу.

Ранее сообщалось, как и какие налоги будут платить украинцы в 2019 году. Увеличатся налоги на элитные авто и большие квартиры. Минимальная ставка единого соцвзноса также повысится.