Треть переводов денег из Чехии уходят в Украину

Всего за 2018 год из Чехии в Украину перевели около 600 млн евро.

В сравнении с другими иностранными трудовыми мигрантами украинцы перевели наибольшее количество денег в 2018 году. Около 1,8 млрд евро было отправлено трудовыми мигрантами, треть всех переводов, около 600 млн евро, с Чехии отправили украинцы, передает Укринформ со ссылкой на Радио Прага.

Читай также: Украинцам станет сложнее получить рабочую визу в США

“За прошлый год иностранные рабочие перевели из Чешской Республики в целом 47,6 миллиарда крон (1,8 миллиарда евро) в свои страны. Это было примерно на 17% больше, чем в 2017 году ... Одна треть от общего объема ушла в Украине, около 22,5% - в Словакию и 2,3% - в Германию“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, сколько украинцев стало трудовыми мигрантами. Андрей Рева рассказал, сколько украинцев пребывает на работе в иностранных государствах.