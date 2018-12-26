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Треть переводов денег из Чехии уходят в Украину

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Всего за 2018 год из Чехии в Украину перевели около 600 млн евро.
Украинские мигранты перевели больше всех денег из Чешской Республики
Украинские мигранты перевели больше всех денег из Чешской Республики
Getty Images

В сравнении с другими иностранными трудовыми мигрантами украинцы перевели наибольшее количество денег в 2018 году. Около 1,8 млрд евро было отправлено трудовыми мигрантами, треть всех переводов, около 600 млн евро, с Чехии отправили украинцы, передает Укринформ со ссылкой на Радио Прага. 

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“За прошлый год иностранные рабочие перевели из Чешской Республики в целом 47,6 миллиарда крон (1,8 миллиарда евро) в свои страны. Это было примерно на 17% больше, чем в 2017 году ... Одна треть от общего объема ушла в Украине, около 22,5% - в Словакию и 2,3% - в Германию“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, сколько украинцев стало трудовыми мигрантами. Андрей Рева рассказал, сколько украинцев пребывает на работе в иностранных государствах.

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Теги: мигранты, миграция, эмиграция, иммиграция, трудовой мигрант, заробитчане, Чехия, мигранты в Чехии, украинцы в Чехии
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