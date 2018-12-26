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В США продолжается шатдаун: 20 музеев и зоопарк пришлось закрыть

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Благодаря накоплениям и экономии они смогли дотянуть до Нового года.
Из-за шатдауна в США пришлось остановить работу Национального зоопарка Вашингтона и 20 музеев
Из-за шатдауна в США пришлось остановить работу Национального зоопарка Вашингтона и 20 музеев
Getty Images

Из-за частичной приостановки работы федерального правительства в Соединенных Штатах в следствии разногласий по принятию бюджета, пришлось закрыть главные музеи комплекса Смитсоновского института и Национальный зоопарк Вашингтона, передают Сегодня. 

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“Несмотря на то, что федеральное правительство США частично приостановил работу, наши музеи и Национальный зоопарк будут открыты по 1 января. Если же частичный шатдаун не закончится 1 января, все музеи Смитсоновского института и зоопарк закроются 2 января“, - сообщается на официальном сайте Смитсоновского института.

Соглашения о финансировании правительства не было принято, потому музеи и зоопарк были закрыты. 

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Большинство музеев находятся в Вашингтоне, включая Национальный музей авиации и космонавтики, Национальный музей американкой истории и Национальную художественная галерея. Всего в Вашингтоне закрыто 19 музеев и еще несколько в Нью-Йорке. Сотрудники, работающие в музеях, не получают зарплату.

Отмечается, что на протяжении всего года эти музеи были бесплатными, а также мероприятия, что проводились на их территории. Потому множество граждан и туристов Америки особенно обеспокоены данной ситуацией.

Ранее сообщалось, что Американцы потратят 5,7 млрд долларов на стену от Мексики. Палата представителей США одобрила временный бюджет на возведение стены на границе Мексики и США. 

Предложение еще должно быть рассмотрено Сенатом США. По предварительным прогнозам, законопроект не будет поддержан верхней палатой Конгресса, что повысит вероятность частичного закрытия правительства.

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Теги: США, шатдаун, частичное закрытие правительства, бюджет США, музеи Смитсоновского института, Национальный зоопарк Вашингтона
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