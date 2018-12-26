День рождения евробанкнот: Сколько лет деньгам ЕС

1 января 2019 года евроденьги отмечают 20ти летие.

1 января 1999 года единая европейская валюта была введена как единица для безналичного расчета между странами Евросоюза. В то время их было 11, это Австрия, Бельгия, Германия, Голландия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Португалия, Финляндия и Франция, передают Сегодня.

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Уже 4 января 1999 года был установлен первый курс евро к доллару США в размере 1,1789 долларов за евро.

Только в 2002 году евроденьги заменили национальные валюты стран еврозоны. Сегодня насчитывают 19 стран, которые используют евро, к первоначальным присоединились Греция, Республика Кипр, Мальта, Латвия, Литва, Эстония, Словения и Словакия.

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Сейчас евро считается второй международной резервной валютой после доллара США, его часть установлена в размере 30% в международных расчетах, а более 20 стран привязаны к его курсу.

Минимальное соотношение евро к доллару было зафиксировано 26 октября 200 года, тогда он составлял 0,8252 доллара за 1 евро. Максимальный курс отмечено 15 июля 2008 года, когда 1 евро стоит 1,599 долларов.

Ранее сообщалось, что в Еврозоне центробанки прекращают выпуск банкнот по 500 евро. Австрия и Германия будут продолжать выпуск банкнот по 500 евро до 26 апреля для обеспечения плавного перехода и по логистическим причинам.