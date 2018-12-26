НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов

Нацбанк оштрафовал Сбербанк за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен.

Национальный банк Украины в декабре 2018 года применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в среду, 2 января.

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В частности, Нацбанк оштрафовал Сбербанк на 94,74 миллиона гривен за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен. "Так, после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 миллиарда гривен, которые в частности заключались в выдаче со счетов клиентов - юридических лиц наличных средств, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства", - подчеркнули в пресс-службе НБУ. Читай также: Ощадбанк насчитал России $180 млн штрафа Также Сбербанк получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов - публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Кроме того, регулятор оштрафовал Райффайзен Банк Аваль на 450 тысяч гривен за нарушения требований по идентификации клиентов - публичных деятелей, а также за ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществления переоценки рисков клиентов.

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Также Нацбанк вынес письменное предупреждение Первому украинскому международному банку (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов - публичных деятелей, а также за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.

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Еще три миллиона гривен штрафа получил от НБУ банк Глобус за рисковую деятельность и за нарушение банком требований по идентификации клиентов. Также регулятор дал письменное предупреждение Банку Фамильный за нарушение банком требований по идентификации клиентов, а также за ненадлежащее осуществление оценки и переоценки рисков клиентов.

Ранее сообщалось, что Moody's улучшило рейтинги семи украинских банков. Повышение рейтинга отражает улучшение кредитоспособности банков и ожидания агентства относительно их прибыльности.