НБУ оштрафовал Сбербанк России на 95 миллионов
Национальный банк Украины в декабре 2018 года применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга по результатам соответствующих проверок к пяти банкам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в среду, 2 января.
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Также Сбербанк получил от регулятора письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов - публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.
Кроме того, регулятор оштрафовал Райффайзен Банк Аваль на 450 тысяч гривен за нарушения требований по идентификации клиентов - публичных деятелей, а также за ненадлежащее выполнение требований по обеспечению в своей деятельности управления рисками и осуществления переоценки рисков клиентов.
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Также Нацбанк вынес письменное предупреждение Первому украинскому международному банку (ПУМБ) за нарушение требований по идентификации клиентов - публичных деятелей, а также за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу.
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Еще три миллиона гривен штрафа получил от НБУ банк Глобус за рисковую деятельность и за нарушение банком требований по идентификации клиентов. Также регулятор дал письменное предупреждение Банку Фамильный за нарушение банком требований по идентификации клиентов, а также за ненадлежащее осуществление оценки и переоценки рисков клиентов.
Ранее сообщалось, что Moody's улучшило рейтинги семи украинских банков. Повышение рейтинга отражает улучшение кредитоспособности банков и ожидания агентства относительно их прибыльности.
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