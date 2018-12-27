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В Украине выросло потребление курятины

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Государственная служба статистики опубликовала данные о продуктовых предпочтениях украинцев за девять месяцев прошлого года.
Самым популярным мясным продуктом стала курятина
Самым популярным мясным продуктом стала курятина
Getty Images

Потребление курятины в Украине за девять месяцев 2018 года выросло на треть – на нее украинцы потратили 11,8 млрд грн суммарно (по 280 грн в среднем на каждого). Соответствующие данные обнародовала Государственная служба статистики в среду, 2 января. 

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В то же время на полуфабрикаты украинцы потратили в 15 раз меньше - всего 741 млн грн. Достаточно небольшими были траты и на консервы - 1,4 млрд грн. Рыба и морепродукты обошлись украинцам в 5,6 млрд грн, яйца - в 3,8 млрд грн.

Всего же за девять месяцев прошлого года украинцы потратили на продуктовые товары 207 млрд грн.

Ранее сообщалось, потребительское доверие украинцев находится в глубокой "депрессии". Индекс потребительского доверия в III квартале хоть и вырос на 2 пункта, но все еще говорит о негативных настроениях украинцев.

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Теги: Украина, продукты, потребление, продукты питания, курятина, Госстат
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