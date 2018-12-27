Госбюджет-2018 недополучил 8 млрд налогов - Минфин

Поступления в госбюджет от налогов по итогам 2018 года составили 716,6 млрд грн, что на 8,1 млрд грн меньше запланированных.

Государственный бюджет Украины по итогам 2018 года недополучил 8,1 млрд грн налоговых поступлений. Об этом в среду, 2 января, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В частности, по данным ведомства, налоговые поступления в общий фонд госбюджета по итогам 2018 года составляют 716,6 млрд грн, что на 8,1 млрд грн ниже запланированного показателя.

Как пояснили в Минфине, в течение прошлого года было несколько факторов, которые осложнили выполнение доходной части госбюджета.

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"Несколько ключевых факторов, которые негативно повлияли на налоговые поступления: аванс по рентным платежам (в декабре 2017 года было уплачено 4,8 млрд грн, которые были заложены в план 2018 года), падение производства табачных изделий (на 10,1% по результатам 11 месяцев 2018 года), а также цены на нефтепродукты, которые оказались ниже заложенных в госбюджете, отсутствие девальвации гривны, меньшие объемы импорта природного газа", - говорится в сообщении.

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Также в министерстве добавили, что параллельно с этим суммы возмещения налога на добавленную стоимость оказались выше прогнозируемых.

Кроме того, налоговые поступления в государственный бюджет были скорректированы на 3,2 млрд грн, которые направили в местные бюджеты на ремонт дорог ("таможенный эксперимент").

Ранее сообщалось, что Минфин закрывает "дыру" в бюджете продажей гособлигаций. За десять дней министерство разместило гособлигаций внутреннего займа на миллиард долларов.