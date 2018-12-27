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Госбюджет-2018 недополучил 8 млрд налогов - Минфин

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Поступления в госбюджет от налогов по итогам 2018 года составили 716,6 млрд грн, что на 8,1 млрд грн меньше запланированных.
Госбюджет-2018 недополучил 8,1 млрд грн налоговых поступлений
Госбюджет-2018 недополучил 8,1 млрд грн налоговых поступлений
depositphotos.com

Государственный бюджет Украины по итогам 2018 года недополучил 8,1 млрд грн налоговых поступлений. Об этом в среду, 2 января, сообщает пресс-служба Министерства финансов. 

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В частности, по данным ведомства, налоговые поступления в общий фонд госбюджета по итогам 2018 года составляют 716,6 млрд грн, что на 8,1 млрд грн ниже запланированного показателя.

Как пояснили в Минфине, в течение прошлого года было несколько факторов, которые осложнили выполнение доходной части госбюджета. 

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"Несколько ключевых факторов, которые негативно повлияли на налоговые поступления: аванс по рентным платежам (в декабре 2017 года было уплачено 4,8 млрд грн, которые были заложены в план 2018 года), падение производства табачных изделий (на 10,1% по результатам 11 месяцев 2018 года), а также цены на нефтепродукты, которые оказались ниже заложенных в госбюджете, отсутствие девальвации гривны, меньшие объемы импорта природного газа", - говорится в сообщении. 

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Также в министерстве добавили, что параллельно с этим суммы возмещения налога на добавленную стоимость оказались выше прогнозируемых.

Кроме того, налоговые поступления в государственный бюджет были скорректированы на 3,2 млрд грн, которые направили в местные бюджеты на ремонт дорог ("таможенный эксперимент").

Ранее сообщалось, что Минфин закрывает "дыру" в бюджете продажей гособлигаций. За десять дней министерство разместило гособлигаций внутреннего займа на миллиард долларов.

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Теги: бюджет, налоги, Минфин, деньги, финансы, доходы, бюджет Украины, Госбюджет, госбюджет 2018
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
I_gor2    03.01.2019, 10:35
Оценка:  0
I_gor2
Если в долларах то + в связи со стабильной гривней, а в бюджете было заложена 30,1 грн.
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