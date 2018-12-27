ФРГ установила рекорд по добыче энергии из возобновляемых источников

Благодаря необычайно продолжительному лету с большим количеством солнечных дней в сети поступило на 4,3% больше эко-электричества, чем в 2017 году.

Более 40% электроэнергии в Германии в 2018 году было выработано из альтернативных источников. Это рекордный показатель, сообщил в четверг, 3 января, Институт солнечно-энергетических систем общества Фраунгофера ISE Frauenhofer.

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Годом ранее этот показатель составил 38%, а десять лет назад – лишь 16%. Ветряные, солнечные и гидроэлектростанции, а также электростанции на биомассе на территории ФРГ суммарно выработали почти 220 миллиардов кВт/ч за прошедший год.

Благодаря необычайно продолжительному лету с большим количеством солнечных дней в сети поступило на 4,3% больше эко-электричества, чем в 2017 году. В частности, выработка солнечной энергии возросла на 16%.

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В то же время газ и каменный уголь как энергоносители использовались значительно меньше. А вот бурый уголь продолжает играть важную роль – из него в 2018 году была выработана почти четверть всей электроэнергии в Германии. Этот показатель за последние годы практически не изменился. Бурый уголь – единственный энергоноситель, которым Германия обеспечивает себя сама, более того, является мировым рекордсменом по его добыче.

Ранее сообщалось, что Германия позволила себе закрыть последнюю угольную шахту. Церемонию закрытия посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмаер.



В 2018 году Германия установила рекорд по выработке альтернативной энергии, например, от солнца и ветра. А до 2050 года она планирует полностью перейти на возобновляемую электроэнергию в целях спасения окружающей среды.