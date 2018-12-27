Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ФРГ установила рекорд по добыче энергии из возобновляемых источников

Комментариев: 0
Благодаря необычайно продолжительному лету с большим количеством солнечных дней в сети поступило на 4,3% больше эко-электричества, чем в 2017 году.
Выработка солнечной энергии в Германии возросла на 16%
Выработка солнечной энергии в Германии возросла на 16%
Getty Images

Более 40% электроэнергии в Германии в 2018 году было выработано из альтернативных источников. Это рекордный показатель, сообщил в четверг, 3 января, Институт солнечно-энергетических систем общества Фраунгофера ISE Frauenhofer. 

Читай также: В ЕС запретили использование бытового пластика

Годом ранее этот показатель составил 38%, а десять лет назад – лишь 16%. Ветряные, солнечные и гидроэлектростанции, а также электростанции на биомассе на территории ФРГ суммарно выработали почти 220 миллиардов кВт/ч за прошедший год.

Благодаря необычайно продолжительному лету с большим количеством солнечных дней в сети поступило на 4,3% больше эко-электричества, чем в 2017 году. В частности, выработка солнечной энергии возросла на 16%. 

Читай также: Как области используют средства с эко-налога: Инфографика

В то же время газ и каменный уголь как энергоносители использовались значительно меньше. А вот бурый уголь продолжает играть важную роль – из него в 2018 году была выработана почти четверть всей электроэнергии в Германии. Этот показатель за последние годы практически не изменился. Бурый уголь – единственный энергоноситель, которым Германия обеспечивает себя сама, более того, является мировым рекордсменом по его добыче.

Ранее сообщалось, что Германия позволила себе закрыть последнюю угольную шахту. Церемонию закрытия посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмаер.

В 2018 году Германия установила рекорд по выработке альтернативной энергии, например, от солнца и ветра. А до 2050 года она планирует полностью перейти на возобновляемую электроэнергию в целях спасения окружающей среды.

Поделись:
Теги: энергетика, Германия, электроэнергия, ФРГ, ветроэнергетика, возобновляемая энергетика, электричество, экология, эко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь