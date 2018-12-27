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Как выборы повлияют на доллар: Мнение экспертов

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Предвыборная компания оказывает влияние на колебания курса валют уже сейчас.
Каким будет курс валют во время предвыборной кампании в 2019 году
Каким будет курс валют во время предвыборной кампании в 2019 году
depositphotos.com

Эксперты уверяют, что в январе доллар будет находится в границах 27,75 – 29 грн за доллар, а евро будет стоит от 31,5 до 33 грн. Официальный старт уже повлиял на колебания курса валют, передает Укринформ со ссылкой на прогноз валютного рынка группы компаний Forex Club. 

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"Давление на гривну продолжает оказывать высокий дефицит внешнеторгового баланса, который за январь-ноябрь 2018 достиг почти $ 11.8 млрд. Неопределенность на рынке формирует официальный старт предвыборной кампании, а также вхождение в период высокой долговой нагрузки 2019-2020 годов", - говорится в сообщении.

Реальные цены на украинские экспортные товары остались не тронуты ситуацией на фондовых рынках, но во время выборов все может измениться, уверен Андрей Шевчишин, старший аналитик Forex Club. 

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"И в результате изменения рыночных ожиданий относительно спроса и предложения, спрос на валюту может возрасти", - прогнозирует Шевчишин.

Ранее сообщался экспертный прогноз для курса валют на 2019 год. Что будет влиять на валюту в течении года и как она может измениться.

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