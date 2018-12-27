Два миллиона украинцев путешествовали с помощью безвиза – Порошенко

Безвизовый режим действует с более, чем 100 странами мира.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей официальной странице в Facebook, что уже 2 миллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом.

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"Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!", - говорится в сообщении.

Также президент рассказал, что безвизовый режим уже действует с более, чем 100 странами мира.

"И мы продолжаем открывать мир для Украины, а Украину - для мира!", - сообщает Порошенко.

Безвиз действует в более 100 страна мира facebook.com/petroporoshenko

Ранее сообщалось, что Порошенко озвучил новые приоритеты в торговле с ЕС. Речь идет об усилении таможенного сотрудничества, заключении соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции и об адаптации законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер.