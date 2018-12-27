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Центр Венеции обложат туристическим налогом

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За доступ в исторический центр мэрия Венеции хочет брать с туристов от 2,5 до 10 евро.
Налог на доступ к историческому центру Венеции составит от 2,5 до 10 евро
Налог на доступ к историческому центру Венеции составит от 2,5 до 10 евро
depositphotos.com

Чтобы наполнить городской бюджет, мэрия Венеции планирует ввести налог на доступ к историческому центру города с каждого туриста, как способ покрыть значительные расходы на содержание популярного туристического города, построенного на воде, передает портал Stuff. 

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"Новый налог с посетителей позволит нам лучше управлять городом и содержать его в чистоте, и позволит венецианцам жить более благопристойно", - сказал мэр города.

Плата за доступ будет варьироваться от 2,5 до 10 евро, не учитывая студентов, людей, которые приезжают в Венецию на работу, и для жителей провинции Венето, а также ночного времени суток. Размер и способ получения налога будет определять городская власть. 

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Отмечается, что около 30 млн туристов ежегодно посещают Венецию, а каждый пятый из них проводит хотя бы ночь в центре города.

Ранее сообщалось, что Турция вводит налог на безопасность для туристов. Сначала главное управление государственных аэропортов страны планировало ввести налог в размере три евро с человека.

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Теги: туризм, налог на туризм, Венеция, исторический центр города
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