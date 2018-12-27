Когда и сколько украинцы будут отдыхать от работы в 2019 году

В 2019 году украинцы будут отдыхать 11 дополнительных дней.

Названы даты выходных от работы в 2019 году depositphotos.com

Список государственных и религиозных праздников был утвержден Кабинетом министров, куда попали 11 дополнительных выходных в 2019 году, передает Обозреватель.

Читай также: Итоги года: Что пришлось оставить украинцам в 2018 году

Из-за совпадений с субботой и воскресеньем в "красный календарь" попало еще несколько выходных дней.

1 января (вторник) - Новый год

7 января (понедельник) - Рождество Христово

Читай также: Организации со всего мира заметили улучшения после перехода на 4-хдневную рабочую неделю

8 марта (пятница) - Международный женский день

28 апреля (воскресенье) - Пасха

1 мая (среда) - День Труда

9 мая (четверг) - День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Читай также: Алена Дегрик: новогодние выходные - не советский пережиток, а необходимая перезагрузка рабочего графика

16 июня (воскресенье) - Троица

28 июня (пятница) - День Конституции

24 августа (суббота) - День независимости

14 октября (понедельник) - День защитника Украины

25 декабря (среда) - католическое Рождество

Читай также: Работа не ждет: ТОП-5 способов заставить себя что-то делать, когда не хочется

28 апреля является пятницей, потому дополнительный выходной будет 29 апреля. Также и Троица выпадает на воскресенье, 16 июня, потому понедельник 17 июня будет выходным. День независимости выпадет на субботу, потому понедельник, 26 августа, будет выходным.

Ранее сообщалось, возможна ли сокращенная рабочая неделя в Украине. Эксперты рынка труда и психологи дали свои прогнозы на случай сокращенной рабочей недели в Украине.