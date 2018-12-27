Когда и сколько украинцы будут отдыхать от работы в 2019 году
Список государственных и религиозных праздников был утвержден Кабинетом министров, куда попали 11 дополнительных выходных в 2019 году, передает Обозреватель.
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Из-за совпадений с субботой и воскресеньем в "красный календарь" попало еще несколько выходных дней.
1 января (вторник) - Новый год
7 января (понедельник) - Рождество Христово
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8 марта (пятница) - Международный женский день
28 апреля (воскресенье) - Пасха
1 мая (среда) - День Труда
9 мая (четверг) - День победы над нацизмом во Второй мировой войне
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16 июня (воскресенье) - Троица
28 июня (пятница) - День Конституции
24 августа (суббота) - День независимости
14 октября (понедельник) - День защитника Украины
25 декабря (среда) - католическое Рождество
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28 апреля является пятницей, потому дополнительный выходной будет 29 апреля. Также и Троица выпадает на воскресенье, 16 июня, потому понедельник 17 июня будет выходным. День независимости выпадет на субботу, потому понедельник, 26 августа, будет выходным.
Ранее сообщалось, возможна ли сокращенная рабочая неделя в Украине. Эксперты рынка труда и психологи дали свои прогнозы на случай сокращенной рабочей недели в Украине.
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