Германия упрощает трудовые условия работникам, не резидентам ЕС

Эксперт прогнозирует, сколько людей уедет в Германию после вступления в силу новых "трудовых" законов.

В 2020 году получить право проживание в Германии будет легче depositphotos.com

Немецкая миграционная политика реформируется, а 19 декабря были утверждены новые законопроекты, которые готовились почти год, передает Znaj.ua.

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Планируется, что законы вступят в действие уже в 2020 году, согласно которым иностранцы, не резиденты Евросоюза, обладающие конкретным ремеслом, смогут "утвердиться" в Германии намного проще и получить право на проживание.

Так, в Германии средняя заработная плата превышает 2100 евро "чистыми", уровень безработицы составляет 4,8%, а на рынке труда вакантными остаются 1 млн 200 тыс мест.

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"В 2009 году в Германию приехали 16 тыс квалифицированных рабочих из стран, не входящих в ЕС. В 2017-м эта цифра выросла до 38 тыс. После того, как новые законы начнут действовать, я предполагаю расширение этой группы на 10 тыс, а через несколько лет, возможно, на 15 тыс человек в год. Но никакого бума не будет", - говорит эксперт Маттиас Маер.

Ранее сообщалось, что треть переводов денег из Чехии уходят в Украину. Всего за 2018 год из Чехии в Украину перевели около 600 млн евро.