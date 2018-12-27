Какие продукты подорожают в 2019 году и почему

Больше всего подорожает картошка и крупы.

Больше всего в 2019 подорожают картошка и крупы depositphotos.com

Глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что некоторые социальные продукты значительно подорожают в 2019 году, передает УНН.

Он прогнозирует, что больше всего подорожают картофель и крупы.

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"Если инфляция в этом году будет около 9%, как прогнозируется, картофель подорожает на 20-30%. Овощи дорожать не будут, потому что некуда, они в декабре и так очень сильно выросли в цене. Относительно круп - они подорожают на 15-18 %. Речь идет о тех крупах, которые сегодня стоят от 8 до 10 грн. Это - манка, перловка, гречка", - рассказал эксперт.

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Также он думает, что будет дорожать черный хлеб.

"Вместе с тем, не будут дорожать рыба и морепродукты. Внутренние цены на продукт почти сравнялись с импортными. Дальше - просто некуда", - рассказал Дорошенко.

Депутат Сергей Тригубенко в свою очередь уверен, что отказ государства от регулирования цен на соцпродукты сыграл важную негативную роль в их подорожании.

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"Отпускать рынок продуктов в свободное плавание можно только при условии социального благополучия в стране. У нас же его нет ... И сегодня мало в каком саду и школе полноценно кормят детей, а пенсионеры между сезонами сбора овощей пересиживают на запасах и макаронах. При таких условиях государство не должно и просто не имело права экспериментировать с ценами на самое необходимое", - считает политик.

Ранее сообщалось, как подорожала жизнь в Украине за 2018 год. Больше всего за 2018 год подорожал борщевой набор.