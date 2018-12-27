Газ в Украине дешеветь не будет – Марунич

Эксперт по энергетическим вопросам считает, что предпосылок к снижению тарифа не существует.

Эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич заявил, что остановить рост цен на газ поможет только изменение методологии диалога с западными партнерами, передает NewsOne.

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"Тарифы для населения у нас складываются НКРЭКУ, по сути, государством. И по крайней мере еще полгода будут регулироваться государством для населения. Поэтому, каких-то существенных изменений там, скорее всего, не произойдет. Тем более с учетом того, что текущий год у нас предвыборный", - заявил Марунич.

Он заявляет, что предпосылок для снижения цен на газ не существует, потому с мая 2019 года тариф вырастет на 15%, что приведет к повышению цены на топление и горячую воду.

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"Зарегистрирован законопроект, если он будет принят парламентом, хотя голосов явно не хватает, то тогда есть основания изменить методологию расчета тарифов для населения. Тогда тариф для населения может быть снижен раза в два. Но это потребует очень сложной дискуссии с западными партнерами", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Украине незначительно выросла добыча газа в 2018 году. Украина в 2018 году увеличила добычу природного газа на 0,3% (64,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом.