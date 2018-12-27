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Сколько елок сдали киевляне в пункты приема

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В Киеве уже заработали пункты приема новогодних деревьев, но никто не сдавал елки.
Еще ни один киевлянин не принес елку в пункты приема переработки новогодних деревьев
Еще ни один киевлянин не принес елку в пункты приема переработки новогодних деревьев
Getty Images

Пункты приема елок в столице уже работают, но еще ни один киевлянин не сдал свое новогоднее дерево для переработки на удобрение, передают NewsOne. 

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“Мы сейчас находимся возле пункта приема новогодних елок. Где именно праздничное дерево и утилизируют. Сначала было анонсировано про 15 таких точек в Киеве, но, по неизвестным причинам, открылось только 10“, - сообщил корреспондент портала Богдан Аминов.

Официальный портал Киевзеленбуда предоставляет интерактивную карту для визуализации работы пунктов в Киеве.

“Карта Киевзеленбуд правильная, хотя на сайте КГГА есть неверные адреса. Например, на улице Герцена, 6, есть такой пункт приема. Хотя ни одной елки сюда еще не принесли“, - рассказал он. 

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Работники пункта приема рассказывают, что обычно люди массово начинают сдавать елки уже после рождественских праздников.

“Тут есть специальный аппарат, который превращает дерево в щепки, а потом их используют как удобрение“, - резюмировал корреспондент.

Ранее сообщалось, что сколько новогодних елок купили украинцы к празднику. Гослесагентство рассказали, сколько елок продали с начала декабря.

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Теги: новогоднее дерево, новогодняя елка, новый год 2019, пункты приема елок, пункты переработки елок, пункты приема елок в киеве
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