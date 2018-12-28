По новым правилам оформили 16,5 тысяч "еврономеров"

Активнее всего оформлялись транспортные средства в Киеве, Волынской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Государственная фискальная служба растаможила 16,5 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией по новым правилам. Об этом сообщается на сайте ГФС в четверг, 3 января.

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"С 25 ноября 2018 по 2 января 2019 граждане провели таможенное оформление 16,5 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита", – говорится в сообщении.

Из общего количества оформленных машин – почти 14 тысяч находились в Украине с нарушением требований Таможенного кодекса. Читай также: Нашествие авто: Как не платить налоги за растаможку еврономеров За них владельцы добровольно уплатили почти 119 млн гривен (8500 за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого не соблюдены.

Активнее всего оформлялись транспортные средства в Киеве (3037 автомобилей), Волынской (2642), Черновицкой (2058) и Закарпатской (1137) областях.

Ранее сообщалось, что в Украину ввезли авто на $2 миллиарда. Чаще всего автомобили импортировали из Японии. Также в лидерах оказались машины из Германии и США.