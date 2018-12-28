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По новым правилам оформили 16,5 тысяч "еврономеров"

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Активнее всего оформлялись транспортные средства в Киеве, Волынской, Черновицкой и Закарпатской областях.
Владельцы "евроблях" добровольно уплатили почти 119 млн гривен
Владельцы "евроблях" добровольно уплатили почти 119 млн гривен
Getty Images

Государственная фискальная служба растаможила 16,5 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией по новым правилам. Об этом сообщается на сайте ГФС в четверг, 3 января. 

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"С 25 ноября 2018 по 2 января 2019 граждане провели таможенное оформление 16,5 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита", – говорится в сообщении.

Из общего количества оформленных машин – почти 14 тысяч находились в Украине с нарушением требований Таможенного кодекса. 

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За них владельцы добровольно уплатили почти 119 млн гривен (8500 за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого не соблюдены.

Активнее всего оформлялись транспортные средства в Киеве (3037 автомобилей), Волынской (2642), Черновицкой (2058) и Закарпатской (1137) областях.

Ранее сообщалось, что в Украину ввезли авто на $2 миллиарда. Чаще всего автомобили импортировали из Японии. Также в лидерах оказались машины из Германии и США.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
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Теги: Украина, автомобили, налоги, машины, украинцы, машина, акциз, налоги и пошлины, ГФС, евробляхи
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