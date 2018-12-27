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Украина улучшила позиции в мировых рейтингах: Инфографика

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Изменения в лучшую сторону произошли особенно в экономической сфере.
Украина улучшила показатели в международных рейтингах в 2018 году
Украина улучшила показатели в международных рейтингах в 2018 году
depositphotos.com

В 2018 году Украина значительно улучшила свои позиции в международных рейтингах, передает Слово и дело. Изменения коснулись экономической сферы, свободы человека и медиа, а также в армии. 

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Самый большой скачек произошел в рейтинге открытости бюджета (Open Budget Index), переместив Украину на 18 позиций вверх и поставив ее на 39е место среди 115 стран мира. Рейтинг составляется дважды в год из оценки 109 индикаторов, включая работу парламента, Министерства финансов, Счетной палаты и казначейства в течении бюджетного процесса. 

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Сразу на 16 пунктов Украина поднялась в рейтинге свободы человека, но расположилась далеко на 118 месте из 162 стран. Индекс включает свободу передвижения, вероисповедания, верховенство права, безопасность и защищенность, свобода слова, развитие гражданского общества регулирования кредитования, труда, бизнеса и прочего.

Так, индекс персональной свободы оценили выше, чем индекс экономической свободы, где он улучшил показатель на 15 позиций и поставил Украину на 134 место среди 162, оставив ее в группе “экономически несвободных стран“. Критерии включали размер правительства, правовая система и защита прав собственности, доступ к надежной валюте, свобода международной торговли, регулирование кредитования, труда и бизнеса. 

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На пять позиций Украина поднялась в рейтинге Doing Business (легкость ведения бизнеса), где она заняла 71 место из 190. Рост обеспечили улучшения в международной торговле и выполнении контрактных обязательств.

Менее значительные изменения произошли в рейтингах свободы медиа, самых сильных армий мира и индексе процветания.

Изменения коснулись экономической сферы, свободы человека и медиа, а также в армии
Изменения коснулись экономической сферы, свободы человека и медиа, а также в армии
Слово і Діло

Ранее сообщалось, что Порошенко озвучил новые приоритеты в торговле с ЕС. Речь идет об усилении таможенного сотрудничества, заключении соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции и об адаптации законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер.

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Теги: рейтинг, мировые рейтинги стран, международные рейтинги, Open Budget Index, Doing Business, Украина в международных рейтингах
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