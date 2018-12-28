В Украине возобновятся проверки бизнеса - закон

С 1 января 2019 года в Украине утратил силу закон о моратории на проведение проверок субъектов хозяйственной деятельности.

В Украине прекращено действие запрета на проверки бизнеса depositphotos.com

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В Украине 1 января прекращено действие моратория на проверки бизнеса. Об этом следует из обновления соответствующего закона на сайте Верховной Рады.

В частности, речь идет о законе О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

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"Установить до 31 декабря 2018 года мораторий на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", - говорится в тексте документа.

Таким образом, с 1 января действие указанного закона прекращено.

Ранее сообщалось, с какими проблемами пришлось столкнуться отечественному бизнесу в этом году.