В Украине возобновятся проверки бизнеса - закон
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В Украине 1 января прекращено действие моратория на проверки бизнеса. Об этом следует из обновления соответствующего закона на сайте Верховной Рады.
В частности, речь идет о законе О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.
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"Установить до 31 декабря 2018 года мораторий на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", - говорится в тексте документа.
Таким образом, с 1 января действие указанного закона прекращено.
Ранее сообщалось, с какими проблемами пришлось столкнуться отечественному бизнесу в этом году.
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