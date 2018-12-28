НБУ подсчитал, сколько частных переводов прислали в Украину

За девять месяцев 2018 года объем частных переводов в Украину составил 8,160 млрд долларов.

Украинцы все больше переводят денег домой из Польши Getty Images

Объем частных переводов в Украину из-за рубежа в третьем квартале 2018 года составил 2,737 млрд долларов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,466 млрд долларов). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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По данным НБУ, за 9 месяцев 2018 объем переводов составил 8,160 млрд долларов, что на 22,6% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года (6,653 млрд долларов). Объем частных переводов третьем квартале в Украину составляет 7,5% от ВВП страны.

Больше всего переводов поступило в Украину из Польши – 914 млн долларов. Далее идут Россия (238 млн долларов), США (226 млн долларов) и Чехия (217 млн долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Сколько денег перевели в Украину в 2018 году Корреспондент.net

Ранее сообщалось, что треть переводов денег из Чехии уходят в Украину. Всего за 2018 год из Чехии в Украину перевели около 600 млн евро.