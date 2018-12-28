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Почему в январе нужно отдыхать меньше

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Эксперт поделился мнением о более эффективном графике работы для украинцев.
Сколько должны работать украинцы по мнению эксперта
Сколько должны работать украинцы по мнению эксперта
depositphotos.com

Экономический эксперт Тарас Загородний считает, что затяжные новогодние и рождественские праздники не только плохо влияют на экономику страны, но и являются пережитком постсоветского мышления, передает Сегодня. 

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"Такое количество выходных сильно бьет по экономике. Те, кто обслуживает отдыхающих, торговля, этого не замечают. Хотя производительность труда все равно падает. На других же предприятиях люди меньше работают – меньше производят. В первую очередь, страдают те отрасли экономики, которые направлены на изготовление продуктов", – говорит Загородний.

Он настаивает на том, что украинцам нужно стремиться к европейской системе и больше работать, но у многих сейчас наблюдается безразличие к работе. 

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"Постсоветское мышление, а также искаженная экономическая модель государства, когда людей не мотивирует работа (ведь работай – не работай, все равно одинаково получишь) выливаются в нерациональное поведение людей. При этом украинцы хотят жить, но не хотят работать по-европейски. Люди у нас путают "трудолюбивость" с "трудолюбием". К примеру, в Киеве с последних дней декабря и до 20 января никого не встретишь. Фактически, месяц вылетает. Я думаю, что должна быть какая трудовая этика, больше приближенная к Европе. Мы должны привыкать к тому, что нужно больше работать. В данном случае я бы проводил кампанию, чтобы люди работали. Чем больше ты работаешь, чем больше ты заработаешь", – добавляет экономический эксперт.

Ранее сообщалось, когда и сколько украинцы будут отдыхать от работы в 2019 году. В 2019 году украинцы будут отдыхать 11 дополнительных дней.

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