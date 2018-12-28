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Украина должна выплатить МВФ $1,8 млрд в 2019 году

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В следующем году Украина ожидает от Фонда около 2,5 миллиарда долларов двумя траншами.
В 2019 году Украина отдаст МВФ большую часть полученных денег все
В 2019 году Украина отдаст МВФ большую часть полученных денег все
depositphotos.com

В этом году Украина должна выплатить Международному валютному фонду более 1,8 млрд долларов, пишут Українські Новини со ссылкой на данные на сайте МВФ. 

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Согласно нынешнему графику, в текущем году Украина обязана выплатить МВФ 1 325,476 млн СПЗ (спецправа заимствования). По курсу Нацбанка на начало января это составляет порядка 1,8 млрд долларов.

Первый платеж МВФ запланирован на 1 февраля в размере 47,1 млн СПЗ, а уже 5 февраля необходимо заплатить еще 257,25 млн СПЗ.

Самая крупная выплата назначена на сентябрь. 3 сентября Украина должна будет заплатить МВФ 114,3 млн СПЗ, а 13 сентября еще 295,5 млн СПЗ.

Ранее сообщалось, что Минфин закрывает "дыру" в бюджете продажей гособлигаций. За десять дней министерство разместило гособлигаций внутреннего займа на миллиард долларов.

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Теги: кредиты, МВФ, долги, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Boxerogos    04.01.2019, 16:40
Оценка:  +1
Boxerogos
Жить в долг-это и есть пресловутая ПэрэмоХа!!!
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