Украина должна выплатить МВФ $1,8 млрд в 2019 году

В следующем году Украина ожидает от Фонда около 2,5 миллиарда долларов двумя траншами.

В 2019 году Украина отдаст МВФ большую часть полученных денег все depositphotos.com

В этом году Украина должна выплатить Международному валютному фонду более 1,8 млрд долларов, пишут Українські Новини со ссылкой на данные на сайте МВФ.

Читай также: Курс доллара в 2019: Экспертный прогноз

Согласно нынешнему графику, в текущем году Украина обязана выплатить МВФ 1 325,476 млн СПЗ (спецправа заимствования). По курсу Нацбанка на начало января это составляет порядка 1,8 млрд долларов.

Первый платеж МВФ запланирован на 1 февраля в размере 47,1 млн СПЗ, а уже 5 февраля необходимо заплатить еще 257,25 млн СПЗ.

Самая крупная выплата назначена на сентябрь. 3 сентября Украина должна будет заплатить МВФ 114,3 млн СПЗ, а 13 сентября еще 295,5 млн СПЗ.

Ранее сообщалось, что Минфин закрывает "дыру" в бюджете продажей гособлигаций. За десять дней министерство разместило гособлигаций внутреннего займа на миллиард долларов.