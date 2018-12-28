Киев получил миллиард долларов техпомощи за год

Полученные средства пойдут на реализацию 264 новых проектов правительства. Часть технической помощи предоставят в последующие годы.

Больше всего помощи Украина получила от ЕС, США, ООН, Норвегии и международных банков depositphotos.com

В прошлом году Министерство экономического развития и торговли привлекло 953,2 млн долларов международной технической помощи, что на 50% больше, чем годом ранее.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

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Сообщается, что эти средства пойдут на реализацию 264 новых проектов, которые заложены в среднесрочный план действий правительства.

Также Минэкономики удалось привлечь от организаций системы ООН на период 2018-2022 годов 675 млн долларов, которые предназначены для реализации проектов в сферах устойчивого экономического развития, окружающей среды и занятости, для обеспечения равного доступа к качественным и инклюзивным услугам и социальной защите.

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Кроме того, Евросоюз на 2019-2024 годы выделил финансовую помощь Украине в размере 272,5 млн евро, из которых 104 млн евро - на поддержку программ энергоэффективности, 55,5 млн евро - на поддержку государственного управления финансами, 37 млн евро - на повышение потенциала органов государственной власти по выполнению Соглашения об ассоциации и Соглашения о зоне свободной торговли, 58 млн евро - на повышение эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в Украине.

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При этом 78 млн долларов дополнительной технической помощи было предоставлено правительством США.

Отмечается, что странами и организациями, оказывающими наибольшую помощь Украине, являются ЕС, США, Германия, Норвегия, Управление по обслуживанию проектов ООН, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и другие.

Ранее сообщалось, что Moody's повысило рейтинг Киева и Харькова. Повышение следует за повышением суверенного рейтинга Украины с Caa2 до Caa1 и изменением прогноза с позитивного на стабильный.