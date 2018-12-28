Выборы президента и парламента: ЦИК утвердила смету на 2019 год

Госбюджет-2019 предусматривает на президентские выборы 2,4 млрд грн, а на парламентские 1,9 млрд грн.

Сколько денег Украина потратит на выборы в 2019 году depositphotos.com

На заседании Центральной избирательной комиссии 3 января, было утверждено смету на выборы президента и парламента в 2019 году.

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"Утверждена смета расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 на сумму 266 млн 30 тыс. 808 гривен", - говориться в сообщении пресс-центра ЦИК.

Так, утверждено три бюджетные программы, в которые входит проведение выборов президента Украины на сумму 2 млрд 354 млн 880 тыс грн, проведение выборов народных депутатов Украины на сумму 1 млрд 949 млн 620 тыс грн, а также на функционирование Государственного реестра избирателей на сумму 223 млн 539 тыс 600 грн.

Ранее сообщалось мнение эксперта о том, как выборы повлияют на доллар. Предвыборная компания оказывает влияние на колебания курса валют уже сейчас.