Насколько подорожает алкоголь в Украине в 2019 году

Стоимость будет повышаться вместе со стоимостью сырья.

Существенного изменения в стоимости алкоголя в 2019 году не предвидится, если Министерство экономического развития не поднимет минимальные розничные цены, а также из-за повышения цены на сырье. Об этом сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

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"Согласно данными Государственной службы статистики, в ноябре 2018, по сравнению с декабрем 2017 года, подорожал весь ассортимент алкогольных напитков. Бутылка отечественного пива 0,5 л и бутылка водки 0,5 л - на 11%, отечественного столового вина - на 7 %. За год водка добавила 9,2 грн на пол-литровой бутылке, отечественные вина - на 3,9 грн на бутылке емкостью 0,75 литров, а отечественное пиво - 1,5 грн на пол-литровой бутылке ", - написал Дорошенко.

Цена не пересматривалась, так как за последние года спрос на алкоголь, за исключением вина и пива, стал снижаться. Также снизились в цене сахар и яблоки на 10% и 44%, соответственно.

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"Также, по нашим расчетам, покупательная способность украинцев, которые получает среднюю заработную плату, с января по август 2018 повысилась. В августе, по статистике, украинец мог себе позволить купить на среднюю зарплату 111 бутылок водки 0,5 л, то есть на три бутылки больше чем в начале 2018 года. На конец августа уже в прошлом году украинец мог приобрести 151 бутылку отечественного сухого вина 0,75 л, или на одну бутылку больше чем в январе. Вероятно что и 2019 покупательная способность нашей минимальной и средней заработной платы измеряемая в алкоголе будет расти из-за того, что его цена будет расти меньшими темпами уровня доходов. То есть купить водки, вина и пива мы сможем больше. Что вернет часть украинцев к употреблению легальных напитков ", - подытожил Алексей Дорошенко.

Ранее сообщалось, что украинцы на четверть увеличили расходы на алкоголь и сигареты. За последние восемь лет расходы населения Украины на алкогольную и сигаретную продукцию выросли в три раза.