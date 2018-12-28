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Проверять переселенцев по соцвыплатам незаконно – Верховный суд

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Верховный суд Украины не удовлетворил жалобу Кабмина.
Верховный суд Украины отказал Кабмину в иске по переселенцам
Верховный суд Украины отказал Кабмину в иске по переселенцам
depositphotos.com

Верховный суд Украины не удовлетворил жалобу Кабмина на решение Окружного административного суда города Киева, чем признал незаконными проверки внутренне перемещенных лиц для получения социальных выплат, передает УНН. 

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"Кассационную жалобу Кабинета Министров Украины оставить без удовлетворения. Постановление Окружного административного суда города Киева от 29 июня 2017 года и постановление Киевского апелляционного административного суда от 4 июля 2018 оставить без изменений. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении ВС. 

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Верховынй суд при принятии решения ссылался на постановление Окружного админсуда, в котором говорится, что суд "пришел к выводу, что положения пунктов 7, 8, 9, 13 Порядка назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам и Порядок осуществления контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания/пребывания, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 8 июня 2016 № 365 и абзац 10 пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" от 5 ноября 2014 № 637, так как последние является не соответствующими правовым актам высшей юридической силы. 

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В исковом требовании в части признания незаконными и не соответствующими правовому акту высшей юридической силы абзаца 6, 7 постановления Кабинета Министров Украины "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" от 5 ноября 2014 № 637, которым определена необходимость осуществления физической идентификации клиента учреждениями публичного акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" для получения пенсии Кабмин также получил отказ.

Ранее сообщалось, что на соцпомощь украинцам выделили 130 млрд гривен. 

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Теги: соцвыплаты, проверки переселенцев, выплаты переселенцам, Верховный суд, Кабмин, соцвыплаты переселенцам
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Boxerogos    04.01.2019, 17:24
Оценка:  0
Boxerogos
Кабмин-кабинка для минета.Выблядки-хуecoсы,которые там работают,не знают законов.Тем хуже для них.Тем более что время этих мразей гнойных неумолимо уходит.
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