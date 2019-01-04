Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Поступления в бюджет выросли на 97 млрд - ГФС

Комментариев: 1
В общий фонд государственного бюджета в прошлом году поступило 729,4 млрд гривен платежей.
В ГФС сообщили, что поступления в общий фонд бюджета выросли
В ГФС сообщили, что поступления в общий фонд бюджета выросли
sfs.gov.ua

В общий фонд государственного бюджета в 2018 году поступило 729,4 млрд грн, что на 96,5 млрд грн больше, чем в 2017 году. Об этом в пятницу, 4 января, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным ведомства, в течение января-декабря 2018 года в общий фонд государственного бюджета поступило (сальдо) 729,4 млрд грн платежей, которые контролируются ГФС. Это на 15,2%, или на 96,5 млрд грн больше, чем в 2017 году. 

Читай также: Децентрализация: Сколько денег и на что выделили развитию областей

В общий фонд госбюджета в прошлом году направлено 390,6 млрд грн налоговых платежей, что на 18,7%, или на 61,5 млрд грн больше, чем в 2017 году. Таможенных платежей в январе-декабре 2018 года в общий фонд госбюджета перечислено в сумме 338,8 млрд грн. Это почти на 11,5%, или на 35 млрд грн, превышает показатель 12 месяцев 2017 года.

По данным ГФС, в декабре 2018 года в общий фонд госбюджета обеспечено (сальдо) 62,6 млрд грн поступлений. Это на 11,2%, или на 6,3 млрд грн больше, чем в декабре 2017 года.

Ранее сообщалось, что Украина должна выплатить МВФ $1,8 млрд в 2019 году. В следующем году Украина ожидает от Фонда около 2,5 миллиарда долларов двумя траншами.

Поделись:
Теги: бюджет, налоги, сальдо, бюджет Украины, Госбюджет, ГФС, госбюджет 2018
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
JazelleDesouze    04.01.2019, 20:05
Оценка:  0
JazelleDesouze
А правельное рассперделение с*ка снизилось в трижды.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь