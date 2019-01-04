Поступления в бюджет выросли на 97 млрд - ГФС

В общий фонд государственного бюджета в прошлом году поступило 729,4 млрд гривен платежей.

В общий фонд государственного бюджета в 2018 году поступило 729,4 млрд грн, что на 96,5 млрд грн больше, чем в 2017 году. Об этом в пятницу, 4 января, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным ведомства, в течение января-декабря 2018 года в общий фонд государственного бюджета поступило (сальдо) 729,4 млрд грн платежей, которые контролируются ГФС. Это на 15,2%, или на 96,5 млрд грн больше, чем в 2017 году.

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В общий фонд госбюджета в прошлом году направлено 390,6 млрд грн налоговых платежей, что на 18,7%, или на 61,5 млрд грн больше, чем в 2017 году. Таможенных платежей в январе-декабре 2018 года в общий фонд госбюджета перечислено в сумме 338,8 млрд грн. Это почти на 11,5%, или на 35 млрд грн, превышает показатель 12 месяцев 2017 года.

По данным ГФС, в декабре 2018 года в общий фонд госбюджета обеспечено (сальдо) 62,6 млрд грн поступлений. Это на 11,2%, или на 6,3 млрд грн больше, чем в декабре 2017 года.

Ранее сообщалось, что Украина должна выплатить МВФ $1,8 млрд в 2019 году. В следующем году Украина ожидает от Фонда около 2,5 миллиарда долларов двумя траншами.