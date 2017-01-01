В Киеве стало меньше рекламы на 16 805 конструкций – КГГА

Большая половина из них была демонтирована владельцами заведений, которые ее и давали.

За 2018 год по заявлению заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского в Киеве демонтировали 16 805 рекламных конструкций, сообщает пресс-служба КГГА.

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"В этом году работа по благоустройству рекламы в столице кипела. Почти 17 000 конструкций демонтировано! Это вдвое больше, чем в прошлом году - по 2017 было демонтировано 8604 конструкции. Для сравнения, в 2016 демонтировано 5034, в 2015 - 3813, в 2014 – 1067", - говорится в сообщении.

Мондриевский рассказал, что больше половины, а именно 10 285 конструкций, было снято самими же владельцами. Он также напомнил, что в 2018 году утвердили новую схему размещения рекламы.

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"В начале года была утверждена и начала действовать Схема размещения наземной рекламы в Киеве, по инициативе нашего Управления по вопросам рекламы наработанные изменения в законы в части размещения наружной рекламы по всей Украине, мы навели порядок с передвижной рекламой - так называемыми "тачанками". Опять же, благодаря работе Управления по вопросам рекламы было наработано и принято решение о внедрении системы "автодозвон" для распространителей незаконных объявлений, которыми увешаны все столбы и дома. Кстати, уже в течение ближайших месяцев эта система начнет работать", - добавил заместитель председателя КГГА.

Валентин поблагодарил владельцев бизнеса, людей и работников.

"Это говорит о том, что люди меняются, меняется отношение к родному городу, к самим себе. Изменения начинаются с нас самих", - резюмировал Валентин.

Ранее сообщалось, что Киев получил миллиард долларов техпомощи за год. Полученные средства пойдут на реализацию 264 новых проектов правительства. Часть технической помощи предоставят в последующие годы.