В Китае будут продавать клонированных котят

Первый клонированный котик появится в марте 2019 года.

Первая клонированная кошка будет создана с помощью той же технологии, которую использовали при клонировании овец, рассказал заместитель генерального директора пекинской биотехнологической компании Sinogene Чжао Цзяньпин, передает УНН со ссылкой на Global Times.

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Чжао пояснил, что с исследовательской стороны котенок не имеет большой ценности, но важен для развития рынка клонированных домашних животных. Клонирование занимает от 6 до 10 месяцев.

Клонировать домашних животных можно по цене в 380 тыс юаней за экземпляр, что приблизительно равняется 55 117 долларам США. В Компании рассказали, что уже поступило около 2 десятков заказов.

Клон будет имитировать внешний вид оригинала и использовать то же клеточное ядро. Но оригинальная память и эмоции будут другими.

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"Несмотря на то, что они не совсем такие же, как оригинальный питомец, клон все равно несет сильную эмоциональную поддержку своим владельцам", - сказал Цзяньпин.

Так, в Китае насчитывается более 91 млн домашних кошек и собак. Но собак, по словам компании, клонировать сложнее, в большинстве потому, что у них есть отличия в репродуктивной системе.

Ранее сообщалось, что в Словакии начнутся продажи летающих автомобилей. Технологическая компания AeroMobil в Словакии начала разработку новой модели летающего автомобиля.