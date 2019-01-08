Доллар вырос в цене: Курс валют на 8 января

Национальный банк ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже резко вырос.

На черном рынке в среднем доллар в покупке стоит 28.10 во вторник, 8 января Bigmir.net

Во вторник, 8 января, Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы валют на уровне:

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– 100 доллар в США – 2 770,94 гривен (+19,7718 грн);

– 100 евро – 3 159,7029 гривны (+37,6772 грн).

Так, доллар вырос на почти 20 копеек, а евро на почти 38 копеек.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в покупке и в продаже повысился на 33 копейки - до 27,79-27,82 грн.

Котировки евро в покупке выросли на 37 копеек, а в продаже – на 32 копейки, до 31,67-31,72 грн.

Ранее сообщалось, что поступления в бюджет выросли на 97 млрд. В общий фонд государственного бюджета в прошлом году поступило 729,4 млрд гривен платежей.